На Сумщині пролунало 311 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 311 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (70 вибухів), атака FPV-дронів (7 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (27 вибухів), пуск КАБ (1 вибух), артилерійські обстріли (15 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося руйнування та загоряння приватного будинку. Одна цивільна особа загинула.

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (37 вибухів), атаки FPV-дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), артилерії (3 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи).

Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), артобстріл (5 вибухів), обстріл НАР (39 вибухів), атака FPV-дронів (7 вибухів).

Березівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Дружбівська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), атаку FPV-дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (8 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Сумська громада: ворог здійснив атаку ударним БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Також був ракетний удар.

Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (19 вибухів), пуски КАБів (3 вибухи), мінометний обстріл (11 вибухів).

Новослобідська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

Путивльська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів про наслідки обстрілу РФ для енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що стали відомі наслідки атаки РФ на Житомирщині.

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