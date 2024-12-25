Жінка загинула у різдвяний ранок: ворог обстріляв село на Куп'янщині

Також пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Російська армія 25 грудня орієнтовно о 9:30 обстріляла с. Новоосинове Купʼянського району, Харківської області.

Про це повідомив пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, внаслідок ворожої атаки загинула мирна мешканка. Їй було 53 роки.

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"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Кривому Рогу 24 грудня. Окупанти влучили просто у чотириповерховий житловий будинок.

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