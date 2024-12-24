Росіяни атакували Кривий Ріг: куди стався "приліт"

Олександр Вілкул заявив, що, "на жаль, готуємось до важких новин".

Російські війська завдали удару по Кривому Рогу 24 грудня. Окупанти прямо влучили у чотириповерховий житловий будинок.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється", – йдеться у заяві Лисака.

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Він додав, що також з’ясовується, чи постраждали люди.

Голова ОВА наголосив, що тривога триває і закликав дочекатися відбою, перш ніж залишити безпечне місце.

Своєю чергою Вілкул повідомив, що удар був завданий балістичними ракетами.

"Балістика. "Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", – попередив посадовець.

До слова, у ніч проти 23 грудня та вранці російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Сили ППО збили 36 дронів, ще 23 – не досягли своїх цілей.

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