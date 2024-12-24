Атака ударними БпЛА по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

У ніч проти 23 грудня та зранку армія РФ завдала атаки ударними безпілотниками по Україні. Силами ППО збито 36 ворожих БпЛА, ще 23 — не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Деталі

З 10.00 23 грудня по 09.00 24 грудня 2024 року противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях", — зазначили у ПСУ.

Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Без негативних наслідків.

"Один БпЛА в повітрі", — додали у відомстві.

Нагадаємо, за добу 23 грудня Силами ППО збито 47 ворожих дронів. Ще 25 БпЛА – не досягли своїх цілей (локаційно втрачені).

Читайте також: