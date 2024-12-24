Атака ударными БПЛА по Украине: сколько беспилотников сбили Силы ПВО

В ночь на 23 декабря и утром армия РФ нанесла атаку ударными беспилотниками по Украине. Силами ПВО сбиты 36 вражеских БПЛА, еще 23 — не достигли своих целей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С 10.00 23 декабря по 09.00 24 декабря 2024 года противник атаковал 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ). Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждено ущерб 36 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях", — отметили в ПСУ.

Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны.

"Один БПЛА в воздухе", — добавили в ведомстве.

Напомним, за сутки 23 декабря Силами ПВО сбиты 47 вражеских дронов.

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