Жена отправила мужа к проститутке: там его ждала ловушка

В Китае женщину и ее сообщников приговорили к тюремному заключению после того, как они устроили мужу ловушку с посещением проститутки.

Об этом сообщает SCMP.

Согласно тщательно спланированной супружеской афере, если жениха задерживали, жена могла подать на развод и не была обязана возвращать выкуп за невесту. В Китае выкуп за невесту дает мужчина перед женитьбой, что является традиционным свадебным ритуалом. Однако бдительный жених не попал в ловушку и вызвал полицию.

Дело было рассмотрено в начале этого месяца судом в уезде Лунли провинции Гуйчжоу. Женщина по фамилии Сенг и ее парень по фамилии Ли залезли в долги в начале этого года. Они познакомились в Интернете с двумя мужчинами по фамилиям Чжоу и Сонг, которые сказали, что могут помочь им получить кредиты. Во время личной встречи двое мужчин рассказали, что их решение было по сути брачным мошенничеством. Они рассказали, что жених в этом регионе обычно предлагает выкуп за невесту в размере более 100 000 юаней (13 700 долларов США), который он потеряет навсегда, если его поймают за посещением проститутки.

"Я боялась и не решалась присоединиться к их схеме", — сказала Сенг в суде."Но они продолжали убеждать меня, что я могу спокойно развестись и мне не нужно возвращать деньги. Мой парень тоже просил меня не паниковать. Поэтому я согласилась следовать их плану".

Затем Сенг познакомилась с мужчиной по фамилии Бао в брачном агентстве, и через несколько дней они зарегистрировали свой брак в окружном отделе регистрации актов гражданского состояния.

Бао дал Сенг 136 666 юаней как выкуп за невесту, прежде чем отвезти ее в свой родной город в восточной провинции Цзянсу для проведения свадебной церемонии.

Через неделю они вернулись в уезд Лунли в Гуйчжоу. Во время ужина с Ли, представившегося двоюродным братом Сенг, женщина вышла из ресторана, чтобы оставить Ли наедине с Бао. Когда Ли пытался заманить Бао к проститутке, он вызвал полицию.

Суд приговорил Сенг, Ли, Чжоу и Сун к тюремному заключению за мошенничество.

Их сроки заключения составили от трех до трех лет и 10 месяцев, и им было приказано выплатить Бао от 20 000 до 30 000 юаней (2700-4100 долларов США) каждому, чтобы компенсировать его финансовые потери.

Другой мужчина, работавший в брачном агентстве, также был арестован за участие в мошенничестве, поскольку он познакомил Бао с Сенг и сфабриковал ее личные данные. Суд еще не пешил его судьбу.

Напомним, любовница заплатила жене избранника $165000 за их развод. Суд отклонил ее ходатайство о возврате средств после того, как жена приняла деньги, но отказалась разводиться.

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