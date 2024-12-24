Ученому, разработавшему алкотестер, запретили управлять авто: он провалил тест

Ученый, находящийся сейчас на пенсии, признался, что неправильно оценил свое состояние.

Ученому, помогавшему разрабатывать алкотестеры, запретили управлять автомобилем за то, что он не прошел тест на дороге.

Об этом сообщает Metro.

Вышедший на пенсию 70-летний британец доктор Ричард Лэйси признался, что выпил несколько бокалов вина и пинт пива за обедом перед тем, как сесть за руль 23 ноября.

Позже его Peugeot выехал на кольцевую развязку на шоссе А479 вблизи Талгарта, Уэльса, Великобритания. Повреждение одного из колес сделало его неподвижным.

Лэйси рассказал в суде, что он помогал разрабатывать алкотестеры и раньше сотрудничал с правоохранительными органами. Представляя себя на слушании, Ричард сказал: "Мне действительно нечего сказать. Я неправильно оценил, сколько я выпил. Я выпил несколько бокалов вина за обедом и несколько пинт пива. Я на пенсии. Я разрабатывал алкотестеры и раньше работал с полицией".

Прокурор Шейн Мэддокс сказал, что Лэйси из Кингтона был описан как "шаткий", когда полиция прибыла на место происшествия. "Машину убрали из кольцевой развязки. Обвиняемый, безусловно, был под хмельком и шатался", — продолжил он. "Автомобиль был поврежден, правое колесо было выкручено, что сделало его неподвижным".

По словам Мэддокса, у Лэйси раньше не было судимостей. Содержание алкоголя в его дыхании составило 41 микрограмм, что превышает установленную норму в 35 микрограмм.

Лэйси был лишен права вождения на 13 месяцев; он может сократить этот запрет на 13 недель, если пройдет курс повышения осведомленности о вождении в нетрезвом состоянии. Его также оштрафовали на 600 фунтов стерлингов и обязали уплатить 240 фунтов стерлингов доплаты и 85 фунтов судебных издержек (общая сумма эквивалентна 48 700 грн).

Напомним, ученые наконец-то выяснили, почему красное вино вызывает столь сильное похмелье. Как оказалось, красные вина содержат много кверцетина, влияющего на способность организма правильно перерабатывать алкоголь.

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