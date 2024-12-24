Вченому, який розробив алкотестер, заборонили керувати авто: він провалив тест

Науковець, який зараз перебуває на пенсії, зізнався, що неправильно оцінив свій стан.

Вченому, який допомагав розробляти алкотестери, заборонили керувати автомобілем за те, що він не пройшов тест на дорозі.

Про це повідомляє Metro.

70-річний британець, доктор Річард Лейсі, який вийшов на пенсію, зізнався, що випив декілька келихів вина і пінт пива за обідом перед тим, як сісти за кермо 23 листопада.

Пізніше його Peugeot виїхав на кільцеву розв'язку на шосе А479 поблизу Талгарта, Вельс, Велика Британія. Пошкодження одного з коліс зробило його нерухомим.

Лейсі розповів у суді, що він допомагав розробляти алкотестери і раніше співпрацював із правоохоронними органами.

Представляючи себе на слуханні, Річард сказав: "Мені справді немає чого сказати. Я неправильно оцінив, скільки я випив. Я випив декілька келихів вина за обідом і декілька пінт пива. Я на пенсії. Я розробляв алкотестери і раніше працював із поліцією".

Прокурор Шейн Меддокс сказав, що Лейсі з Кінгтона був описаний як "хиткий", коли поліція прибула на місце події.

"Машину прибрали з кільцевої розв'язки. Обвинувачений, безумовно, був напідпитку і хитався", - продовжив він. "Автомобіль був пошкоджений, праве колесо було викручене, що зробило його нерухомим".

За словами Меддокса, Лейсі раніше не мав судимостей. Вміст алкоголю в його диханні склав 41 мікрограм, що перевищує встановлену норму в 35 мікрограмів.

Лейсі був позбавлений права керування автомобілем на 13 місяців; він може скоротити цю заборону на 13 тижнів, якщо пройде курс підвищення обізнаності про водіння в нетверезому стані. Його також оштрафували на 600 фунтів стерлінгів і зобов'язали сплатити 240 фунтів стерлінгів доплати і 85 фунтів судових витрат (загальна сума еквівалентна 48700 грн).

Нагадаємо, науковці нарешті з'ясували, чому червоне вино спричиняє таке сильне похмілля. Як виявилося, червоні вина містять багато кверцетину, який впливає на здатність організму правильно переробляти алкоголь.

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