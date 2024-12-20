Проститутки используют детские носки из-за нехватки презервативов

Секс-работницы Зимбабве утверждают, что из-за дефицита презервативов в некоторых общинах они прибегают к использованию нетрадиционных методов контрацепции, в частности детских носков.

Об этом сообщает HealthTimes.

Хотя правительство отрицает дефицит презервативов на национальном уровне, сообщается о локальных проблемах с снабжением.

Дефицит презервативов связывают с несколькими факторами, в частности, задержки с пополнением запасов медицинскими учреждениями, накопление запасов некоторыми секс-работниками, а также присвоение презервативов медицинскими работниками.

Особенно пострадали такие общины, как Эпворт, Мутаре, Масвинго, Хараре и Секе, где секс-работницы бьют тревогу относительно ужасной ситуации.

Основательница организации секс-работников Springs of Life Zimbabwe Прешес Мусиндо охарактеризовала кризис как катастрофический.

"Пока мы сталкиваемся с проблемой доступа к презервативам. Поставки ограничены, поэтому мы, секс-работницы, решили использовать носки для новорожденных. Вы складываете их, вставляете, и они предотвращают попадание жидкости и спермы в шейку матки", — рассказала Мусиндо.

Она добавила, что когда носки становятся влажными, их вынимают, стирают и снова используют на следующий день. В некоторых районах, таких как Комбони Яцва в Эпворте, проститутки собирают носки, выброшенные мамами младенцев.

"Секс-работницы также борются за доступ к медицинским услугам. Учитывая текущую экономическую ситуацию, иногда мы возвращаемся домой с пустыми руками, потому что дела обстоят плохо. Даже когда кто-то инфицируется ИППП, многие решают игнорировать это и продолжают работать, чтобы заработать на жизнь", – добавила Мусиндо.

Были приложены усилия, чтобы привлечь Национальный совет по СПИДу (NAC) и другие заинтересованные стороны в разрешение кризиса, но проблемы остаются.

Доктор Бернард Мадзима, исполнительный директор NAC, опроверг заявления о дефиците презервативов, заявив: "Насколько я знаю, в Зимбабве нет дефицита презервативов. У нас достаточно запасов в стране. Нынешняя дискуссия сосредоточена на финансировании презервативов после 2025 года. Сейчас в государственном секторе есть достаточные запасы".

Однако заинтересованные стороны выражают обеспокоенность по поводу будущего. Основные доноры, в частности Чрезвычайный план Президента США по оказанию помощи по борьбе со СПИДом (PEPFAR) и Глобальный фонд, сообщили правительству Зимбабве, что они прекратят финансирование программ обеспечения презервативами до 2026 года.

Фараи Мачинга, глава Национального совета по планированию семьи Зимбабве, пообещал поддержку пострадавшим общинам.

"Мы все еще имеем буферные запасы презервативов и достаточное количество запасов для пользователей. Крайне важно понять конкретные районы и факторы, вызывающие эти неудовлетворенные потребности. Мы готовы обеспечить наличие и доступность презервативов для пострадавших групп", — сказал Мачинга.

Государственные презервативы, преимущественно финансируемые PEPFAR, доминируют на рынке Зимбабве, на них приходится 77% использования презервативов. По данным Министерства здравоохранения, бренды социального маркетинга охватывают 22%, в то время как презервативы частного сектора составляют всего 1%. Этот дисбаланс создает проблему, поскольку донорская поддержка уменьшается.

Напомним, впервые в мире проституция стала официальной работой в Бельгии. Согласно первому в мире закону такого рода, проститутки получили право на больничные, декретные и пенсионные выплаты.

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