Повії використовують дитячі шкарпетки через брак презервативів

Секс-працівниці Зімбабве стверджують, що через дефіцит презервативів у деяких громадах вони вдаються до використання нетрадиційних методів контрацепції, зокрема дитячих шкарпеток.

Про це повідомляє HealthTimes.

Хоча уряд заперечує дефіцит презервативів на національному рівні, повідомляється про локальні проблеми з постачанням.

Дефіцит презервативів пов'язують з декількома факторами, зокрема затримання з поповненням запасів медичними установами, накопичення запасів деякими секс-працівниками, а також привласнення презервативів медичними працівниками.

Особливо постраждали такі громади, як Епворт, Мутаре, Масвінго, Хараре та Секе, де секс-працівниці б'ють на сполох щодо жахливої ситуації.

Засновниця організації секс-працівників Springs of Life Zimbabwe Прешес Мусіндо охарактеризувала кризу як катастрофічну.

"Наразі ми стикаємося з проблемою доступу до презервативів. Поставки обмежені, тому ми, секс-працівниці, вирішили використовувати шкарпетки для новонароджених. Ви складаєте їх, вставляєте, і вони запобігають потраплянню рідини та сперми до шийки матки", - розповіла Мусіндо.

Вона додала, що коли шкарпетки стають вологими, їх виймають, перуть і знову використовують наступного дня. У деяких районах, таких як Комбоні Яцва в Епворті, повії збирають шкарпетки, викинуті матерями немовлят.

"Секс-працівниці також борються за доступ до медичних послуг. Враховуючи поточну економічну ситуацію, іноді ми повертаємося додому з порожніми руками, тому що справи йдуть погано. Навіть коли хтось інфікується ІПСШ, багато хто вирішує ігнорувати це і продовжує працювати, щоб заробити на життя", - додала Мусіндо.

Були докладені зусилля, щоб залучити Національну раду з питань СНІДу (NAC) та інші зацікавлені сторони до вирішення кризи, але проблеми залишаються.

Доктор Бернард Мадзіма, виконавчий директор NAC, спростував заяви про дефіцит презервативів, заявивши: "Наскільки я знаю, в Зімбабве немає дефіциту презервативів. У нас достатньо запасів в країні. Нинішня дискусія зосереджена на фінансуванні презервативів після 2025 року. Наразі в державному секторі є достатні запаси".

Однак зацікавлені сторони висловлюють занепокоєння щодо майбутнього. Основні донори, зокрема Надзвичайний план Президента США з надання допомоги у боротьбі зі СНІДом (PEPFAR) та Глобальний фонд, повідомили уряд Зімбабве, що вони припинять фінансування програм забезпечення презервативами до 2026 року.

Фараї Мачінга, голова Національної ради з планування сім'ї Зімбабве, пообіцяв підтримку постраждалим громадам.

"Ми все ще маємо буферні запаси презервативів і достатню кількість запасів для користувачів. Вкрай важливо зрозуміти конкретні райони та фактори, що спричиняють ці незадоволені потреби. Ми готові забезпечити наявність і доступність презервативів для постраждалих груп", - сказав Мачінга.

Державні презервативи, що фінансуються переважно PEPFAR, домінують на ринку Зімбабве, на них припадає 77% використання презервативів. За даними Міністерства охорони здоров'я, бренди соціального маркетингу охоплюють 22%, тоді як презервативи приватного сектору становлять лише 1%. Цей дисбаланс створює проблему, оскільки донорська підтримка зменшується.

Нагадаємо, вперше у світі проституція стала офіційною роботою у Бельгії. Згідно з першим у світі законом такого роду, повії отримали право на лікарняні, декретні та пенсійні виплати.

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