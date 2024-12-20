Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина вернула тела полтысячи погибших защитников

Украина вернула тела полтысячи погибших защитников

Флаг Украины. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, отмечают в штабе.

В Украину вернули 503 погибших военных сил обороны. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

Об этом сообщили 20 декабря в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Удалось вернуть тела

  • 403 воина из Донецкого направления;
  • 12 – из Луганского направления;
  • 57 – из Запорожского направления.

Кроме того, из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.

Отмечается, что вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела павших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Напомним, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, скольких украинских военнопленных расстреляли россияне в течение года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация