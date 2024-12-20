Украина вернула тела полтысячи погибших защитников

В кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, отмечают в штабе.

В Украину вернули 503 погибших военных сил обороны. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

Об этом сообщили 20 декабря в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Удалось вернуть тела

403 воина из Донецкого направления;

12 – из Луганского направления;

57 – из Запорожского направления.

Кроме того, из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.

Отмечается, что вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела павших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Напомним, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, скольких украинских военнопленных расстреляли россияне в течение года.

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