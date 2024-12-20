Украина вернула тела полтысячи погибших защитников

В кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, отмечают в штабе.
В Украину вернули 503 погибших военных сил обороны. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.
Об этом сообщили 20 декабря в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Удалось вернуть тела
- 403 воина из Донецкого направления;
- 12 – из Луганского направления;
- 57 – из Запорожского направления.
Кроме того, из моргов на территории России возвращен 31 погибший украинский военный.
Отмечается, что вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела павших защитников передадут семьям для достойного захоронения.
Напомним, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, скольких украинских военнопленных расстреляли россияне в течение года.