Суд избрал меру пресечения руководителю КРАИЛ: что известно

Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом сообщило ДБР.

Его задержали 18 декабря 2024 года работники Государственного бюро расследований (ГБР) по подозрению в пособничестве государству-агрессору и незаконному хранению наркотических средств.

В частности, руководитель КРАИЛ подозревается в том, что способствовал деятельности онлайн-казино, которое принадлежало россиянам, не прекращая его деятельность даже после многочисленных экспертиз, свидетельствующих об угрозе национальной безопасности. Проблемы были связаны с возможностью передачи данных украинских военных клиентов казино врагу.

Кроме того, во время обыска у задержанного было обнаружено большое количество кокаина. Руководитель КРАИЛ уведомлен о подозрении по статьям 111-2 и 309 УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, ранее правоохранители задержали председателя КРАИЛ Ивана Рудого.

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