Суд обрав запобіжний захід керівнику КРАІЛ: що відомо

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомило ДБР.

Його затримали 18 грудня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за підозрою у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Зокрема, керівник КРАІЛ підозрюється у тому, що сприяв діяльності онлайн-казино, яке належало росіянам, не припиняючи його діяльність навіть після численних експертиз, які свідчили про загрозу національній безпеці. Проблеми були пов'язані з можливістю передачі даних українських військових клієнтів казино до ворога.

Крім того, під час обшуку у затриманого було виявлено велику кількість кокаїну. Керівнику КРАІЛ повідомлено про підозру за статтями 111-2 та 309 КК України. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого.

Читайте також: