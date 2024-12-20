Вчені здивовані, як алкоголь впливає на тварин

Вчені вважають, що етанол має численні поведінкові переваги для тварин, зокрема зниження тривожності і навіть збільшення можливостей для спарювання у деяких видів.

У нещодавньому огляді, опублікованому в журналі Trends in Ecology and Evolution, йдеться про те, що "під впливом етанолу тварини зазнали змін у своїй сексуальній поведінці", передає Daily Star.

"Вживання етанолу було пов'язане з підвищеним сексуальним збудженням, послабленням гальмівного контролю та порушенням когнітивних функцій". Ці фактори призводять до того, що дослідники назвали "ширшими уподобаннями щодо партнерів", або, іншими словами, "зниженою вибірковістю", щоб спарюватися з більшою кількістю самців.

Вживання людиною етанолу добре задокументовано, але ми далеко не єдиний вид, який піддається впливу етанолу.

"Ми відходимо від цього антропоцентричного погляду, що етанол – це лише те, що використовують люди", - каже Кімберлі Гокінгс з Університету Ексетера, старша авторка огляду, яка досліджувала, як етанол природним чином представлений в екосистемах і може бути ключовою частиною раціону багатьох тварин. "У природі його набагато більше, ніж ми вважали раніше, і більшість тварин, які їдять солодкі фрукти, зазнають впливу певного рівня етанолу".

У їхній статті виокремлено декілька причин і наслідків того, чому тварини можуть вживати етанол, зокрема, випадкове або ненавмисне вживання, поживні переваги, лікувальні властивості, а також поведінкові та соціальні причини.

У теорії 2014 року під назвою "П'яна мавпа" біолог із Берклі стверджує, що смак людини до алкоголю з'явився мільйони років тому, коли примати виявили, що запах етанолу приваблює їх до стиглих, бродячих і поживних фруктів.

Анна Боуленд, поведінкова психологиня з Університету Ексетера, сказала: "Із когнітивної точки зору, були висунуті ідеї, що етанол може запускати систему ендорфінів і дофаміну, що призводить до відчуття розслаблення, яке може мати переваги з точки зору соціальності. Щоб перевірити це, нам дійсно потрібно знати, чи спричиняє етанол психосоціальну реакцію в дикій природі".

Однак у нашому розумінні того, як тварини взаємодіють з етанолом у дикій природі, є прогалина. У майбутніх дослідженнях можна було б вивчити поширеність етанолу в екосистемах та його взаємозв'язок з екологічними факторами, такими як клімат і види рослин.

Подальші дослідження можуть також з'ясувати, чому деякі види приваблюють ферментовані продукти, тоді як інші уникають їх, а також вивчити вплив на здоров'я та генетичні адаптації, пов'язані зі споживанням етанолу.

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