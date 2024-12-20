Ученые удивлены, как алкоголь влияет на животных

В природном мире животные могут употреблять этанол по разным пищевым и социальным причинам.

Ученые считают, что этанол имеет многочисленные поведенческие преимущества для животных, в том числе снижение тревожности и даже увеличение возможностей для спаривания у некоторых видов.

В недавнем обзоре, опубликованном в журнале Trends in Ecology and Evolution, говорится, что "под влиянием этанола животные претерпели изменения в своем сексуальном поведении", передает Daily Star.

"Употребление этанола было связано с повышенным сексуальным возбуждением, ослаблением тормозного контроля и нарушением когнитивных функций". Эти факторы приводят к тому, что исследователи назвали "более широкими предпочтениями в отношении партнеров", или, другими словами, "сниженной избирательностью", чтобы спариваться с большим количеством самцов.

Употребление человеком этанола хорошо задокументировано, но мы далеко не единственный вид, подверженный влиянию этанола.

"Мы отходим от этой антропоцентрической точки зрения, что этанол – это лишь то, что используют люди", — говорит Кимберли Хокингс из Университета Эксетера, старший автор обзора, которая исследовала, как этанол естественным образом представлен в экосистемах и может быть ключевой частью рациона многих животных. "В природе его гораздо больше, чем мы считали ранее, и большинство животных, которые едят сладкие фрукты, испытывают влияние определенного уровня этанола".

В их статье выделено несколько причин и последствий того, почему животные могут употреблять этанол, в частности, случайное или непреднамеренное употребление, питательные предпочтения, лечебные свойства, а также поведенческие и социальные причины.

В теории 2014 года под названием "Пьяная обезьяна" биолог из Беркли утверждает, что вкус человека к алкоголю появился миллионы лет назад, когда приматы обнаружили, что запах этанола привлекает их к спелым, бродячим и питательным фруктам.

Анна Боуленд, поведенческий психолог из Университета Эксетера, сказала: "С когнитивной точки зрения были выдвинуты идеи, что этанол может запускать систему эндорфинов и дофамина, что приводит к ощущению расслабления, которое может иметь преимущества с точки зрения социальности. Чтобы проверить это, нам действительно нужно знать, вызывает ли этанол психосоциальную реакцию в дикой природе".

Однако в нашем понимании того, как животные взаимодействуют с этанолом в дикой природе, есть пробел. В будущих исследованиях можно изучить распространенность этанола в экосистемах и его взаимосвязь с экологическими факторами, такими как климат и виды растений.

Дальнейшие исследования могут выяснить, почему некоторые виды привлекают ферментированные продукты, в то время как другие избегают их, а также изучить влияние на здоровье и генетические адаптации, связанные с потреблением этанола.

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