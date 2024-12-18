Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого – СМИ

Он подозревается в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По данным медиа, КРАИЛ в последнее время оказалась под прицелом СМИ и стражей порядка в связи с работой в Украине онлайн-казино, которое связывают с Россией.

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Журналисты "УП" также указывают, что в доме Рудого провели обыски, во время которых у чиновника нашли немалое количество вещества, похожего на наркотическое.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.

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