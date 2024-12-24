В настоящее время за границей находятся около 6,7 миллиона украинцев.

Украина рассматривает радикальные меры по возвращению миллионов своих граждан, выехавших из-за войны. Правительство предлагает странам ЕС снизить или прекратить финансовую помощь беженцам, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста.

Об этом сообщило издание El Pais.

"Киев выступает за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам как средство давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. В то же время он стремится не потерять связь с выехавшими с помощью законодательных реформ", – говорится в сообщении.

В декабре создано Министерство национального единства, стоит перед заданием вернуть беженцев домой. В общей сложности, по данным ООН, за границей находятся около 6,7 миллиона украинцев, а с экономическими мигрантами эта цифра достигает 10 миллионов.

Однако многие украинцы отказываются возвращаться из-за отсутствия безопасности, высокой стоимости жизни и нехватки качественной медицины.Власть признает, что с каждым годом шансы на возвращение граждан уменьшаются. Правительство в демографической стратегии, принятой в сентябре, признает, что от 1,3 до 3,3 миллионов человек могут не вернуться.

Однако многие украинцы отказываются возвращаться из-за отсутствия безопасности и высокой стоимости жизни. Украинские власти признают, что с каждым годом шансы на возвращение граждан уменьшаются.

Напомним, в Польше с 2025 года украинцам могут начать блокировать банковские счета.

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