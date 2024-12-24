Удар по авиабазе Миллерово: беспилотники заставили Россию отводить самолеты

Российская сторона эвакуировала значительную часть самолетов глубже в тыл, на расстояние более 600 км от линии фронта.

Неизвестные беспилотники совершили атаку на российскую авиабазу в Миллерово, расположенную в Ростовской области. Вероятной целью удара могли быть базировавшиеся на этом объекте штурмовики Су-25.

Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает издание, удары по российским аэродромам не всегда направлены на уничтожение конкретных самолетов или инфраструктуры. Их значение выходит за пределы непосредственных разрушений. За последний год украинская сторона активно использует ракеты дальнего радиуса действия, а также собственные разработки беспилотников, что вынуждает российских военных пересматривать свои стратегии.

Ранее спутниковые снимки зафиксировали на авиабазе Миллерово десятки самолетов Су-25 и Су-30. Однако, по данным спутников этой осенью, на базе осталось всего несколько штурмовиков Су-25. Это может свидетельствовать о том, что российская сторона эвакуировала значительную часть самолетов глубже в тыл на расстояние более 600 километров от линии фронта.

В то же время, такие атаки имеют другой важный эффект. Вынудив россиян переносить авиацию вдали от боевых действий, удары ограничивают их способность эффективно проводить боевые операции. Увеличивается время подлета к фронту, что сокращает время, которое самолеты могут находиться в зоне боевых действий, и уменьшает частоту полетов. Это существенно понижает эффективность российской авиации.

Таким образом, даже если атака не наносит непосредственных повреждений, она создает серьезные стратегические проблемы для российских военных.

Напомним, что вечером 23 декабря в Ростовской области РФ зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы раздались в городе Миллерово, где расположен стратегический военный аэродром окупантов.