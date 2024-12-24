В ВСУ рассказали о колоссальных потерях врага на фронте

Россия только в Покровском направлении потеряла около 150 тысяч военных, где судьба начала войны проживало 60 тысяч населения.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он заявил, что враг не имеет никаких стратегических успехов.

"Если мы говорим о каком-то окружении, то это тогда, когда противник добился какого-то оперативного успеха. Даже если он смог на 10 км охватить определенную территорию, то должен предоставить доказательную базу — трофейную технику и большое количество пленных. Но несмотря на ситуацию, когда нам приходилось отступать, за целый год захватчик не давал таких подтверждений. серьезность на линии фронта, у нас возникают критические ситуации, к сожалению, наши бойцы попадают в плен, но мы не видели, чтобы россияне брали пленных в таком количестве, как мы в Курщине или в других областях", — отметил Иван Тимочко.

Он заявил, что враг несет стратегические потери за свои тактические успехи, но это почему-то умалчивается. Он напомнил, что согласно данным западных разведок, только на Покровском направлении РФ потеряла убитыми и ранеными около 150 тысяч военных. Тема заявления, что к началу войны в Покровске было гражданского населения в пределах 60 тыс., а оккупанты там потеряли в 2,5 раза больше своих военных. Ту же историю вспомним и в Бахмуте, и в Авдеевке, и так далее.

"У нас также много вызовов в улучшении обороны, но с другой стороны — долго ли сможет Россия держать такую инициативу, платя стратегическими потерями. Нам нужно на это обращать внимание, исходя из этого формировать военную доктрину. Наступление врага — не столько военный вызов для них, сколько политический", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы НГУ показали эффектное уничтожение кафиров, а также вражеской техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ нанесли врагу существенные потери за сутки.

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