У ЗСУ розповіли про колосальні втрати ворога на фронті

Росія тільки на Покровському напрямку втратила близько 150 тисяч військових, де доля початку війни проживало 60 тисяч населення.

Про це в етері Еспресо розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він заявив, що ворог не має жодних стратегічних успіхів.

"Якщо ми говоримо про якесь оточення, то це тоді, коли противник досягнув якогось оперативного успіху. Навіть якщо він зміг на 10 км охопити певну територію, то мав би надати доказову базу — трофейну техніку та велику кількість полонених. Але попри ситуації, коли нам доводилося відступати, за цілий рік загарбник не надавав таких підтверджень. Ми маємо серйозність на лінії фронту, у нас виникають критичні ситуації, на жаль, наші бійці потрапляють в полон, але ми не бачили, щоб росіяни брали полонених в такій кількості, як ми на Курщині чи в інших областях", - зауважив Іван Тимочко.

Він заявив, що ворог зазнає стратегічних втрат за свої тактичні успіхи, але це чомусь замовчується. Він нагадав, що згідно з даними західних розвідок, тільки на Покровському напрямку РФ втратила вбитими та пораненими близько 150 тисяч військових. Тимочко заяви, що до початку війни у Покровську було цивільного населення в межах 60 тис., а окупанти там втратили у 2,5 раза більше своїх військових. Ту саму історію пригадаємо і в Бахмуті, і в Авдіївці, і так далі.

"Ми також маємо багато викликів у покращенні оборони, але з іншого боку – чи довго зможе Росія тримати таку ініціативу, платячи стратегічними втратами. Нам треба на це звертати увагу, виходячи з цього формувати військову доктрину. Наступ ворога – не стільки військовий виклик для них, скільки політичний", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці НГУ показали ефектне знищення окупантів, а також ворожої техніки.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат за добу.

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