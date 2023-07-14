Як підібрати штани під свій зріст: покрокова інструкція

Якщо правильно підібрати штани, ви не лише будете виглядати стильно, але й візуально збільшете довжину ніг, роблячи фігуру гармонійною.

Які вони — ідеальні штани? Відповісти на це запитання непросто, адже тут грає роль ціла низка різних факторів. І найголовніші з них: фасон, посадка та довжина. Дуже часто неправильно підібрані штани виглядають погано, навіть якщо це актуальна модель, дорога тканина чи модний принт. Як підібрати штани за типом фігури та зростом? Ми підібрали найважливіші поради.

Чітко виміряйте свої параметри

Насамперед важливо оприділитися зі своїм розміром. Зробити це дуже просто — вам знадобиться всього лише сантиментрова стрічка. Виміряйте обхват талії та стегон. Стояти потрібно прямо і не втягувати живіт. Додатково заміряйте ще один параметр — довжину від талії до підлоги. Саме він допоможе краще вирішили, яку довжину штанів потрібно брати.

Визначне тип фігури

Тепер добре розгляньте себе в дзеркало, щоб визначити свій тип фігури. Стандартно прийняті: груша, яблуко, пісочний годинник, трикутник, прямокутник. Оцінка обсягів допоможе зрозуміти, які саме місця вам потрібно скоригувати за допомогою штанів.

Проаналізуйте пропорції — зріст та тип фігури

Важливо розуміти, що зріст — це далеко не все, що впливає, чи сядуть штани по фігурі, чи ні. Також важливо розуміти співвідношення зросту до типу фігури. Подумайте, яке взуття ви збираєтесь носити з новою річчю.

Як правило, стилісти стверджують, що штани прямого крою більше підходять жінкам зі стрункими ногами та вузькими стегнами. А ось для округлих стегон і різкого переходу від талії до стегон, краще брати розкльошені або звужені моделі.

Дівчатам будь-якого зросту потрібно пам'ятати про поєднання довжини штанів та взуття. Найбезпечнішим варіантом вважається, коли довжина штанів закінчується за 1-1,5 см від підлоги. Але це лише в тому разі, якщо ви плануєте носити їх з взуттям на підборах. Якщо ви віддаєте перевагу взуттю на плоскому ходу, беріть моделі, довжина яких закінчується за 1-1,5 см від підошви.

Вважається, що високим жінкам підходять будь-які моделі штанів. Головне створити візуально гармонійний силует.

Штани за типом фігури

Перевернутий трикутник

Для цього типу фігури найкраще підходять чиноси, штани-банани, карго. Вони допоможуть створити об'єм в області вузьких стегон. Також можна носити палаццо з високою талією для врівноваження стегон та плечей, підкреслення фігури.

Яблуко та груша

Дівчатам з такими типами фігури рекомендовано вибирати штани з середньою та високою посадкою, щоб скоригувати живіт. Образ допоможуть витягнути лампаси, стрілки чи вертикальні декоративні смуги. Обирайте або прямий крій, або моделі, які починають розширюватися від коліна донизу.

Пісочний годинник

Цей тип фігури вважається еталонним, тому ви можете підбирати будь-який фасон штанів. Головне — розібратися з довжиною, щоб зробити ноги стрункішими.

Як підібрати штани мініатюрним дівчатам

Дуже важливо звернути увагу на збалансованість пропорцій. Насамперед, варто зазначити, що більшість виробників виготовляють всі свої моделі в лінійці Petite (тобто на зріст нижче 165 см).

По-друге, для невисоких дівчат дуже важливим є візуальне подовження ніг. Найкраще з цим завданням справляються прямі штани зі стрілкою, що закривають взуття. Для підсилення ефекту носіть туфлі на підборах. Головне, щоб вони ледве виглядали з-під штанини.

Для найбільшого візуального подовження ніг використовуйте моделі з прямим кроєм від стегна. Універсальним варіантом для мініатюрних дівчат можна назвати штани до щиколотки. Але з такими моделями потрібно носити лише гостроносе взуття або човники, які не контрастують зі шкірою.

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