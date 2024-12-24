Євросоюз наступного року надасть Україні 30 млрд євро допомоги

ЄС планує у 2025 році виготовити близько 2 мільйонів артилерійських снарядів.

Україна наступного року отримає від Євросоюзу 30 мільярдів євро допомоги.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Крім того, він зазначив, що ЄС планує у 2025 році виготовити близько 2 мільйонів артилерійських снарядів.

На питання, чи вистачить Європі виробничих потужностей для збільшення військової допомоги Україні, він заявив, що наразі лише 20-25% зброї виробляється у країнах ЄС, а решта — купується за кордоном.

Для збільшення виробництва зброї необхідні відповідні замовлення від урядів країн. А без довгострокових контрактів не варто очікувати, що Європа вироблятиме більше зброї та боєприпасів для України у наступні роки.

"Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або з заморожених російських активів", - пояснив єврокомісар.

Разом з тим, наступного року Київ отримає 30 мільярдів євро допомоги і зможе самостійно вирішити, яку частину цих коштів направити на оборонні цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна працює над ракетою, здатною долетіти до Москви.

Крім того, ми раніше інформували, що увійшло до нового пакета допомоги від Німеччини.

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