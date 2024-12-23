"Орешнік" – стара ракета під новою назвою: знайдені деталі 2017 року

Крім того, дослідження підтверджує, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США.

Аналіз уламків балістичної ракети середньої дальності “Орешник”, якою Росія атакувала Дніпро 21 листопада, спростовує заяви Володимира Путіна про її новітню розробку. Як з’ясувалося, одна з деталей ракети мала серійний номер і дату виробництва — 12 квітня 2017 року. Це свідчить, що ракета була виготовлена близько 2017-2018 років і зберігалася на складі до використання.

Фото з доказами опублікувало видання Defense Express, яке отримало матеріали з власних джерел.

“Орешник”: стара розробка під новим ім’ям

Ракета “Орешник” ідентифікується як РС-26 “Рубеж”, серійне виробництво якої планували ще у 2017 році. Проте в 2018 році Росія нібито вирішила скасувати її постачання на озброєння. Це означає, що розробку ракети розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.

Деталь "ЕФИТ" з датою виробництва 2017 року. / Фото: Defence express

Особливу увагу привертає індекс деталі — “ЕФИТ 302811.002”, який пов’язаний із російським підприємством НПЦАП, що спеціалізується на системах управління для ракетних комплексів. Серед замовлень цього підприємства фігурують ракети “Зенит”, “Протон-М”, “Фрегат” та навіть міжконтинентальні ракети “Тополь-М”.

Порушення міжнародних угод

Дослідження підтверджує, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) із США. Розробка “Орешника”, ймовірно, здійснювалася на основі готових елементів інших ракет, таких як “Ярс” та “Тополь”.

Дослідження уламків тривають, і очікується, що нові деталі ще більше проллють світло на природу російської ракетної програми. Це вкотре підкреслює систематичне ігнорування Росією міжнародних угод та її зусилля з модернізації зброї всупереч домовленостям.

Нагадаємо, Північна Корея продовжує передавати Росії військову техніку, і днями у Тюменській області було зафіксовано черговий ешелон із озброєнням, який може включати балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2.