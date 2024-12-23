Великі втрати та озброєння: якою ціною КНДР допомагає Росії у війні проти України

На війні Росії проти України Північна Корея зазнає значних втрат. За останніми даними, кількість загиблих та поранених північнокорейських військових перевищила три тисячі солдатів, пропри це КНДР планує надати Росії нову зброю та продовжити підтримку.

Своєю чергою РФ намагається приховати особистості іноземних військових, видаючи їм фальшиві документи.

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КНДР передасть нову зброю Росії

Північна Корея планує перекинути до Росії додаткові війська та військову техніку, зокрема дрони-камікадзе, які будуть використані у війні проти України.

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За даними південнокорейської розвідки, КНДР готується до ротації або збільшення чисельності військ у Росії, а також передати 240-міліметрові ракетні установки та 170-міліметрові самохідні артилерійські установки. Зокрема, є певні ознаки того, що Північна Корея розпочала виробництво та постачання до РФ ударних БПЛА.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів пояснюють цей крок спробами Північної Кореї здобути практичний досвід ведення війни та модернізувати свою систему озброєнь. Не виключення, що КНДР може несподівану військову провокацію, таку як запуск балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, хоча Пхеньян навряд чи готовий до прямого військового конфлікту на своєму кордоні.

Варто зауважити Defence Express повідомило, що днями у Тюменській області зафіксували черговий ешелон із озброєнням, який може включати балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2. Як зазначають аналітики видання, підтвердження цьому наразі немає, проте ймовірність передачі цих ракет доволі висока.

Pukguksong-2 є наземним варіантом балістичної ракети Pukguksong-1, яка спочатку призначалася для підводних човнів. Це твердопаливна двоступенева ракета довжиною близько 9 метрів і діаметром 1,5 метра. Ракета здатна долати дистанції від 1200 до 2000 км, хоча дані про її дальність є суперечливими.

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Як вважають експерти Defence Express, Північна Корея може прагнути перевірити свої ракетні системи безпосередньо на полі бою.

Плата за військове підсилення

На постачання зброї та відправлення північнокорейських солдатів Росія витратила до $6 мільярдів, окрім того, плату за військове підсилення РФ здійснювала бартером і продовольством.

За оцінками аналітиків Інституту іноземних досліджень Хангук, вартість озброєнь, поставлених КНДР до Росії, коливається від $1,72 мільярда до $5,5 мільярдів. Оплата здійснювалася як готівкою, так і бартером – нафтою та продовольством.

Крім зброї, Пхеньян отримує оплату за відправлення солдатів. За даними дослідження, навіть за мінімальних розрахунків Кім Чен Ин може заробляти від $143 мільйонів до $572 мільйонів щороку за участь від п’яти до двадцяти тисяч північнокорейських військових у бойових діях на боці Росії.

Західні та українські розвідки вказують, що до Курської області вже прибуло близько 11 тисяч північнокорейських солдатів. Це означає, що Кім Чен Ин отримав близько $315 мільйонів за перший контингент військ.

Видання The Wall Street Journal зауважило КНДР активно постачає зброю Росії для війни в Україні, за що отримує вкрай необхідну фінансову підтримку, нафту, а також, можливо, доступ до ядерних технологій. За інформацією від західних чиновників, КНДР, ймовірно, отримає від російської влади доступ до ядерних технологій.

Окупанти активно використовують північнокорейські системи озброєння, такі як модернізовані реактивні установки KN-25. Росія також отримує від КНДР військових.

"Північнокорейські ракети виготовляються на замовлення", – повідомив Деміен Сплітерс із Conflict Armament Research.

Своєю чергою Росія планує передати Північній Кореї винищувачі МиГ-29 та Су-27 в обмін на солдат, яких КНДР надасть для підтримки російських сил у зоні бойових дій. Отримання Су-27 та МиГ-29 значно підвищить технічний рівень авіації КНДР.

Експерти припускають, що кількість літаків, які Росія готова передати, залежатиме від того, наскільки вона готова ділитися своїми авіаційними технологіями з Пхеньяном.

Північна Корея втрачає своїх солдатів

Як повідомляє The Times на Курщині нині перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, готових вступити в бій.

Внаслідок невдалих штурмів на Курщині РФ втрачає чимало північнокорейських солдатів.

Яскравий приклад цьому є штурм уздовж лівого флангу оборони ЗСУ 15 грудня. За даними Пентагону, молоді корейці гинули сотнями.

"Жахливі фотографії воскових трупів, що лежать на снігу, були швидко опубліковані в мережі. На одному з відео було показано, як російський солдат намагається спалити обличчя мертвого північнокорейця, щоб приховати його етнічну приналежність", — йдеться в публікації.

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Також, Yonhap News News із посиланням на військову розвідку Південної Кореї пише, що новому звіті південнокорейських військових, який 23 грудня йдеться про те, що Північна Корея відправила до Росії тисячі солдатів, з яких уже загинуло приблизно 1100 людей.

Раніше, видання Reuters повідомляло, що щонайменше сто військових Північної Кореї, дислокованих в Росії, загинули. Крім того, тисяча солдатів дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб. Такі дані він навів після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського, котрий поінформував про Курську операцію.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Росія приховує особистості військових з КНДР

На Курщині солдати РФ спалюють обличчя військових з КНДР.

На засіданні Європейської ради в Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що таким чином окупанти намагаються приховати сліди присутності іноземних військ у своїй армії.

Окрім того, командування російської армії, щоб приховати присутність військових із Північної Кореї, видає їм фальшиві документи.

Як повідомили у Силах спеціальних операцій у військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер. Місцем народження цих військових вказано населені пункти російської республіки Тува. Їхніми цивільними професіями вказано "зварювальник" та "покрівельник".

На під підробку вказують підписи власників військових квитків, які зроблені корейською мовою, що свідчить про реальне походження цих солдатів.

Піхота КНДР – не головна загроза

За даними української розвідки, головною загрозою від військової співпраці Росії з Північною Кореєю є не піхота, а артилерійські установки. Йдеться про самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan, які використовуються російськими військами на різних ділянках фронту, а також для обстрілів мирних прифронтових міст і селищ.

За словами представника розвідки, військовослужбовців із КНДР малими групами по 20–30 осіб зосереджують в одному місці, звідки їх кидають у відчайдушні штурми. Незнання місцевостей, реалій війни та російської мови ще більше ускладнюють їхню ситуацію, адже корейці часто не розуміють, що їх відправляють на вірну смерть. Як наслідок – сотні убитих та поранених північнокорейських солдатів.

Путін перетворив війну на полігон

Коментуючи готовність Кім Чен Ина передати ударні дрони Росії. керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Путін перетворив частину території Росії на полігон.

Такого висновку можна дійти з огляду на те, що РФ активно випробовує різноманітну зброю у боях та обстрілах українських територій.

Зокрема, Коваленко зауважив, що Південна Корея має активно допомагати Україні.

"Оскільки обмін бойовим досвідом і технологіями дронів створить в майбутньому проблеми на Корейському півострові, – завершив керівник ЦПД РНБО.

Як зазначали у РНБО раніше, репутація "страшного диктатора з ядерною кнопкою і великою армією", яку Кім Чен Ин та його пропагандисти будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії. Вони не цінують життя військових КНДР.

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