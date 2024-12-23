"Це наша війна": мільярдер Говард Баффет попередив світ про наслідки, якщо Україна програє

Одна з найзаможніших на планеті родин - американського інвестора Уоррена Баффета від початку повномасштабного вторгнення допомагає українцям. ТСН мала унікальну можливість поспілкуватися з сином мільярдера.

Що Говард Баффет робить в Україні під час війни, куди він нині вкладає гроші та що найбільше вражає мільярдера в українцях? Про все це в ексклюзивному інтерв’ю меценат розповів кореспондентці ТСН Наталії Ткачук.

Ця родина доводить - гроші не псують людей, а дають їм можливості допомагати іншим. Баффети - одна із найзаможніших родин на планеті. 94-річний Уоррен Баффет - американський інвестор та філантроп, статки якого оцінюють у понад 140 мільярдів доларів. Та незважаючи на шалені гроші, Баффет прихильник скромного життя - не має власного водія, не купує дорогий одяг і навіть не користується сучасним смартфоном. Натомість левову частку своїх грошей родина відда на благодійність.

Говард Баффет

За заповітом Уоррена Баффета, після його смерті 99% акцій мають перейти до благодійного фонду, яким керуватимуть троє його дітей - донька Сьюзен, та двоє синів - Пітер і Говард Баффети.

Про Говарда Баффета українці могли чути вже не раз. З початку російського вторгнення Баффет-молодший всіляко допомагає Україні. Днями Говард Баффет приїхав до Києва і ТСН мала унікальну можливість поспілкуватися з сином мільярдера.

"У мене тут, у цій країні, є чудові друзі. Для України зараз складні часи. Тому я волів би бути тут зі своїми друзями в Україні, висловлюючи підтримку, ніж будь-де в іншому місці", - каже Говард Баффет.

Говард Баффет на сьогодні - найбільший приватний донор України. З початку війни його фонд надав допомогу українцям на понад 800 мільйонів доларів.

"Коли Росія вторглася в Україну у 2022 році, для мене було очевидно, що це матиме досить великий вплив. Тож я вирішив, і команда повністю підтримала мене, у нас не було вибору — ми мали бути в Україні. І якщо ми тут, то ми маємо зробити все можливе, щоб бути настільки корисними, наскільки це можливо", - каже Говард Баффет.

Баффет вкладає кошти у гуманітарне розмінування та відновлення інфраструктури. Саме він допоміг збудувати в Україні сучасний центр з протезування "Суперхьюменс". А ще мільярдер опікується фермерами, які постраждали через російську агресію. Фонд Баффета надає аграріям техніку, допомагає сіяти і збирати український врожай.

"Я бував у багатьох місцях. Наприклад, у Боснії у 1997 році, наприкінці конфлікту. Там також були значні руйнування, і це сильно вплинуло на місцеве населення. Але масштаби того, що я бачу в Україні, набагато більші. Це просто вражає", - каже Говард Баффет.

Говард Баффет

Мільярдер особисто їздить прифронтовими містами, відвідує деокуповані території і позиції українських військових на фронті. Він завжди з камерою в руках. І як фотограф, Баффет документує злочини росіян. Напередодні у Києві відкрилась перша виставка фотографій мецената, які він зробив під час поїздок Україною.

"Я кажу людям: війна в Україні — це наша війна. Це не війна України. Українці воюють, вони гинуть, вони платять величезну ціну. Але, зрештою, якщо Україна не виграє, ми всі платитимемо цю ціну. Тож я дуже вражений українським народом", - каже Говард Баффет.

Україна для американського філантропа - сьогодні пріоритет. Про це Говард Баффет постійно наголошує і під час нашої розмови. І попри масштаби роботи в Україні, меценат запевняє: він не втомлюється допомагати і продовжуватиме це роботи і надалі.

"Я не розумію, як ми можемо здатися, якщо Україна не здається. Ні, я не втомився, я не виснажений. Я буду тут наступного року на свій день народження, і, сподіваюся, це буде день народження, коли ми зможемо святкувати перемогу", - каже Говард Баффет.

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