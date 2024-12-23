Що можна їсти після посту, щоб не захворіти: поради

Із настанням Різдва закінчиться один із найтриваліших у році 40-денний піст. Він не такий суворий, як Великодній — у певні дні можна їсти рибу та випити келих вина, але виходити з нього теж треба поступово.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Сестри розповіли про сливовий борщ

Сестри Оксана та Марія напередодні Різдва готують сливовий борщ. Кажуть, рецепт страви перейшов їм у спадок від бабусі. І для такого пісного борщу у їхньому домі на столі завжди було місце у Святвечір.

Сестри Оксана та Марія

"Тоді не було такого вибору інгредієнтів і готували, з чого мали. В ідеалі сливка має бути свіжа. Але зараз її нема, тому кладемо сушені", — каже жителька села Хмелівка Марія Дутчин.

У їхній родині тримати піст вчили з дитинства. Для тих людей, хто — як Оксана та Марія — обмежував себе в їжі, дієтологи радять розговлятися поступово.

Як правильно харчуватись після посту

Доволі часто святкування зі щедрим застіллям закінчується різким погіршенням здоров'я. Або й шпиталізацією. Передусім, страждають шлунок, підшлункова залоза та печінка. На адаптацію організму потрібен тиждень. У перші кілька діб лікарі рекомендують обійтися без м'яса. Це — час салатів та повернення до раціону яєць. На третій-четвертий день можна вводити в меню кисломолочні продукти. На п'ятий-шостий — допустимі парові котлети або запечене м'ясо птиці. І вже до кінця тижня можна згадати про нежирні бульйони та поступово повертати яловичину та свинину.

Правила харчування після посту

"Дуже рекомендую перед застіллям себе просто підготувати і скляночку-дві випити води, щоб травна система була готова, що щось намічається", — каже дієтологиня Олена Зінченко.

Олена Зінченко.

В одному із львівських ресторанів подбали про своїх клієнтів. Пісні страви тут можна замовити не лише на Святвечір, а й впродовж року. Сети у картонних боксах чекають на своїх замовників. Тут і вареники, і печериці, смажений хек та голубці. Вартість різдвяного набору на родину з 4 членів — 3 тисячі гривень.

"Головна страва на святковому столі – це кутя. Ми її робимо за нашим традиційним сімейним рецептом. З родзинками, горішками, маком перетертим", — каже власниця закладу Маріанна Пришлівська.

Від куті, каже дієтологиня Олена Зінченко, відмовлятися не потрібно. Але — споживати слід не першою.

Під час посту варто очистити душу, каже священник

Священник ПЦУ Михайло Омелян нагадує, що головне завдання посту — очистити не тіло, а душу.

"Бо якби піст, як ми говорили, полягав тільки в їжі, то святими, як каже один святитель, були би корови, тому що вони їдять тільки траву. Піст — це час боротьби з пристрастями та гріхами. Основним є молитва та благодійність. В нашому випадку – це донати на Збройні сили України. Можна просто, побачивши воїна, не опустити очі вниз, а підійти його обійняти", — пояснює священник.

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