Ймовірне закриття DeepState: що кажуть у самому каналі про чутки щодо конфлікту з Сирським

Команда DeepState подякувала українцям за підтримку та запевнила, що продовжить роботу "задля перемоги" і "здаватися не збирається".

OSINT-ресурс DeepState відреагував на чутки щодо свого закриття і мобілізації своїх аналітиків у піхоту як "покарання" за розголошення неприємної для головкома Сирського інформації про ситуацію на фронті.

Про це йдеться у заяві DeepState в Telegram.

"Завжди працювали та докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні. Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше – серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім головкомам подобається правда, і це прикро", – пишуть у DeepState.

Команда DeepState подякувала українцям за підтримку і запевнила, що продовжить роботу "задля перемоги" і "здаватися не збирається".

"Брехня нас усіх погубить", – підсумували у DeepState.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла написала про нібито наміри головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського закрити проєкт DeepState і мобілізувати команду каналу в піхоту.

"Краще думати, як уникати "котлів" та оточень, а не про те, як їх приховати", – прокоментував цю інформацію військовий 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Раніше в DeepState повідомили, що ЗСУ опинилися в повному оточенні в Макарівці. Пізніше в ЗСУ спростували цю інформацію.

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