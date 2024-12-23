ЗСУ опинилися у повному оточенні в Макарівці – DeepState 

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ЗСУ опинилися в повному оточенні в Макарівці. Котел навколо них закрився.
Про це свідчить оновлена карта DeepState
"Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь, вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію…", – додав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська продовжують "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області, що загрожує оточенням українських бійців. Найкритичніша ситуація на сьогодні – навколо села Макарівка.
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