ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке – DeepState

ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке. Котел вокруг них закрылся.

Об этом свидетельствует обновленная карта DeepState

"Макаровка к югу от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию…", – добавил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Ранее сообщалось, что оккупационные войска продолжают "срезать" Времевский выступ в Донецкой области, что чревато окружением украинских бойцов. Наиболее критическая ситуация на сегодня — вокруг села Макаровка.

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