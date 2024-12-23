ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке – DeepState

Ждем официальную информацию.
ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке. Котел вокруг них закрылся.
Об этом свидетельствует обновленная карта DeepState
"Макаровка к югу от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию…", – добавил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Ранее сообщалось, что оккупационные войска продолжают "срезать" Времевский выступ в Донецкой области, что чревато окружением украинских бойцов. Наиболее критическая ситуация на сегодня — вокруг села Макаровка.
Читайте также: