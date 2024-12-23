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В Днепре начнется суд по делу Тищенко: нардепа доставят на заседание принудительно

В Днепре начнется суд по делу Тищенко: нардепа доставят на заседание принудительно

В Днепре начнется суд по делу Тищенко: нардепа доставят на заседание принудительно

Николай Тищенко/Скриншот по видео Хапуга.UA

Накануне было принято решение принудительно доставить Тищенко на заседание.

Сегодня, 23 декабря, в Днепре будут судить скандального нардепа Николая Тищенко. Потерпевший Дмитрий Мазоха уже прибыл на место, но нардеп еще не появился.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ольга Поплавская.

Суд по делу Тищенко / ©
Суд по делу Тищенко

Что известно о деле

Как известно, конфликт между мужчиной с коляской и сопровождением нардепа Николая Тищенко вспыхнул в июне в центре Днепра. Многочисленные видео очевидцы начали выкладывать в соцсетях. Правоохранители заявили, что неизвестные в камуфляжной одежде и балаклавах незаконно содержали и нанесли повреждения 33-летнему мужчине, который гулял с младенцем в коляске. В спецподразделении "Кракен" подтвердили, что это их бывший военнослужащий.

Дмитрий Мазоха прокомментировал свои ожидания от суда, который должен начаться.

В Днепре состоится суд по делу Тищенко

В Днепре состоится суд по делу Тищенко

"Жду справедливости, что он (Тищенко – ред.) все-таки ответит за свои поступки и действия. Он – народный депутат, это представитель народа. А если у нас такой представитель народа... Он дискредитировал военных, военную форму. Приехал клоун здесь пугать. Зачем это было сделано? Сейчас где он? Пусть приезжает и скажет, что я не военный", – закончил Мазоха.

Напомним, печерский райсуд Киева 19 сентября продлил народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения на два месяца.

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