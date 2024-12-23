В Днепре начнется суд по делу Тищенко: нардепа доставят на заседание принудительно

Сегодня, 23 декабря, в Днепре будут судить скандального нардепа Николая Тищенко. Потерпевший Дмитрий Мазоха уже прибыл на место, но нардеп еще не появился.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ольга Поплавская.

Суд по делу Тищенко

Что известно о деле

Как известно, конфликт между мужчиной с коляской и сопровождением нардепа Николая Тищенко вспыхнул в июне в центре Днепра. Многочисленные видео очевидцы начали выкладывать в соцсетях. Правоохранители заявили, что неизвестные в камуфляжной одежде и балаклавах незаконно содержали и нанесли повреждения 33-летнему мужчине, который гулял с младенцем в коляске. В спецподразделении "Кракен" подтвердили, что это их бывший военнослужащий.

Дмитрий Мазоха прокомментировал свои ожидания от суда, который должен начаться.

В Днепре состоится суд по делу Тищенко

"Жду справедливости, что он (Тищенко – ред.) все-таки ответит за свои поступки и действия. Он – народный депутат, это представитель народа. А если у нас такой представитель народа... Он дискредитировал военных, военную форму. Приехал клоун здесь пугать. Зачем это было сделано? Сейчас где он? Пусть приезжает и скажет, что я не военный", – закончил Мазоха.

Напомним, печерский райсуд Киева 19 сентября продлил народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения на два месяца.

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