Суд продлил меру пресечения Тищенко

Печерский райсуд Киева 19 сентября продлил народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения на два месяца.

Об этом сообщает "Суспильне".

Так, Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23 ноября включительно. Ему также продлили обязанности и ношение электронного браслета.

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Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения Тищенко на два месяца и запрете покидать место жительства, а также о продлении на два месяца ношения электронного браслета и выполнении обязанностей.

В то же время адвокаты нардепа настаивали на изменении меры пресечения на ночной домашний арест – с 00:99 до 07:00 – или на том, чтобы отпустить нардепа под личное обязательство.

Сам Тищенко тоже просил отпустить его под личное обязательство.

Напомним, в июне Тищенко отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Ему было объявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. По данным ГБР, группа лиц по указанию нардепа на время лишила свободы экс-бойца ВСУ и нанесла ему телесные повреждения.

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