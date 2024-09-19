Суд подовжив запобіжний захід Тищенку

Печерський райсуд Києва 19 вересня подовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід на два місяці.

Про це повідомляє "Суспільне".

Так, Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 листопада включно. Йому також подовжили обов'язки та носіння електронного браслета.

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Прокурори клопотали про подовження запобіжного заходу Тищенку на два місяці та заборону залишати місце проживання, а також про подовження на два місяці носіння електронного браслета та виконання обов’язків.

Водночас адвокати нардепа наполягали на зміні запобіжного заходу на нічний домашній арешт – від 00:99 до 07:00 – або ж на тому, аби відпустити нардепа під особисте зобов’язання.

Сам Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, у червні Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета. Йому була оголошена підозра за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За даними ДБР, група осіб за вказівкою нардепа на певний час позбавила волі ексбійця ЗСУ та завдала йому тілесних ушкоджень.

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