Підозрюваному у вбивстві Фаріон подовжено запобіжний захід

Суд залишив підозрюваного в СІЗО ще на 60 днів.

Галицький райсуд Львова подовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб - до 17 листопада 2024 року включно", – йдеться в заяві.

У прокуратурі нагадали, що підозрюваний перебуває під вартою від липня – після того, як був затриманий у Дніпрі. Йому інкриміновано умисне вбивство.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, раніше цього ж дня суд подовжив досудове розслідування у справі про вбивство Фаріон на шість місяців – до 26 січня 2025 року.

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