Подозреваемому в убийстве Фарион продлена мера пресечения

Суд оставил подозреваемого в СИЗО еще на 60 дней.

Галицкий райсуд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 17 ноября 2024 года включительно", – говорится в заявлении.

В прокуратуре напомнили, что подозреваемый находится под стражей с июля – после того, как был задержан в Днепре. Ему инкриминировано умышленное убийство.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, ранее в этот же день суд продлил досудебное расследование по делу об убийстве Фарион на шесть месяцев – до 26 января 2025 года.

Читайте также: