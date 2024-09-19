Атака на склад у Тверській області РФ: експерт пояснив, який вплив матиме удар

Удари на велику відстань противник перехоплює значно менше, ніж удари на коротку дистанцію.

Напередодні ЗСУ атакували склад боєприпасів у Тверській області РФ. Ця подія вплине на дозвіл партнерів щодо застосування далекобійної зброї по території держави-агресорки.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках.

"Такий довгий удар на таку велику відстань, фактично 600 кілометрів, при чому не найтехнологічнішою зброєю, хоча достатньо технологічна. Я маю на увазі безпілотні системи. Він показав, що там знищена серйозна кількість боєприпасів, при чому таких боєприпасів, які доставляли нам найбільшу загрозу і шкоду", – каже він.

Аналітики вважають, що удари на велику відстань, як правило, мають найбільшу ефективність, і противник перехоплює їх набагато менше, ніж удари на коротку дистанцію. На думку Риженка, така атака добре демонструє партнерам, як українські військові можуть впливати на противника, позбавляють його бойової потужності, можливості вести операції навіть такою зброєю.

"Якщо нам дадуть дозвіл використання зброї по таких об’єктах більш технологічною, такою як крилаті ракети, то противник просто буде поставлений під дилемою, що бойові дії він не може вести і виконувати завдання військовими способами він також буде нездатен", – зауважує експерт.

Найімовірніше, додає він, вони самі це розуміють. Але, знову ж, візуально це дуже позитивний момент на шляху до того, щоб ми досягли результату в отриманні дозволу.

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку безпілотниками у місті Торопець Тверської області. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

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