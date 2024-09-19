Погода не зміниться: синоптики дали прогноз на 20 вересня

Завтра, 20 вересня, в Україні буде тепло та сухо. Вдень температура повітря підніметься до +26°.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Синоптики у п'ятницю обіцяють мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6-11°, на півдні країни +11-16°. Вдень +21-26°, в Карпатах +17-22°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6-11°, вдень+21-26°. У Києві вночі близько +10°, вдень +22-24°.

Раніше синоптикиня повідомила, що до кінця цього тижня нічна температура повітря може опуститися до близько 0° у Карпатах. На решті територій України буде тепло і без опадів.

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