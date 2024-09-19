Погода не изменится: синоптики дали прогноз на 20 сентября

Завтра, 20 сентября, в Украине будет тепло и сухо. Днем температура воздуха поднимется до +26°С.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Синоптики в пятницу обещают переменную облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6-11°, на юге страны +11-16°. Днем +21-26°, в Карпатах +17-22°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6-11°, днем +21-26°. В Киеве ночью около +10°, днем +22-24°.

Ранее синоптик сообщила, что к концу этой недели ночная температура воздуха может опуститься до 0° в Карпатах. На остальной территории Украины будет тепло и без осадков.

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