Что можно кушать после поста, чтобы не заболеть: советы

Священник говорит, что главная задача поста — очистить не тело, а душу.

С наступлением Рождества закончится один из самых продолжительных в году 40-дневный пост. Он не так суров, как Пасхальный — в определенные дни можно есть рыбу и выпить бокал вина, но выходить из него тоже надо постепенно.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Сестры рассказали о сливовом борще

Сестры Оксана и Мария в канун Рождества готовят сливовый борщ. Говорят, рецепт блюда перешел им по наследству от бабушки. И для такого постного борща в их доме на столе всегда было место в Святвечер.

Сестры Оксана и Мария

"Тогда не было такого выбора ингредиентов и готовили, из чего было. В идеале сливка должна быть свежая. Но сейчас ее нет, поэтому кладем сушеные", — говорит жительница села Хмелевка Мария Дутчин.

В их семье держать пост учили с детства. Для тех людей, кто – как Оксана и Мария – ограничивал себя в еде, диетологи советуют разговляться постепенно.

Как правильно питаться после поста

Зачастую празднование с щедрым застольем заканчивается резким ухудшением здоровья. Или даже госпитализацией. Прежде всего страдают желудок, поджелудочная железа и печень. На адаптацию организма уходит неделя. В первые несколько суток врачи рекомендуют обойтись без мяса. Это – время салатов и возвращения в рацион яиц. На третий-четвертый день можно вводить в меню кисломолочные продукты. На пятый-шестой – допустимы паровые котлеты или запеченное мясо птицы. И уже к концу недели можно вспомнить о нежирных бульонах и постепенно возвращать говядину и свинину.

Правила питания после поста

"Очень рекомендую перед застольем себя просто подготовить и стаканчик-два выпить воды, чтобы пищеварительная система была готова, что что-то намечается", — говорит диетолог Елена Зинченко.

Елена Зинченко.

В одном из львовских ресторанов позаботились о своих клиентах. Постные блюда здесь можно заказать не только на Святвечер, но и в течение года. Сеты в картонных боксах ждут своих заказчиков. Здесь и вареники, и шампиньоны, жареный хек и голубцы. Стоимость рождественского набора на семью из 4 членов – 3 тысячи гривен.

"Главное блюдо на праздничном столе – это кутья. Мы ее делаем по нашему традиционному семейному рецепту. С изюмом, орешками, маком перетертым", — говорит хозяйка заведения Марианна Пришловская.

От кутьи, говорит диетолог Елена Зинченко, отказываться не нужно. Но – потреблять следует не первой.

Во время поста следует очистить душу, говорит священник

Священник ПЦУ Михаил Омелян напоминает, что главная задача поста — очистить не тело, а душу.

"Ибо если бы пост, как мы говорили, заключался только в пище, то святыми, как говорит один святитель, были бы коровы, потому что они едят только траву. Пост — это время борьбы со страстями и грехами. Основным является молитва и благотворительность. В нашем случае – это донаты на Вооруженные силы Украины. Можно просто, увидев воина, не опустить глаза вниз, а подойти его обнять", — объясняет священник.

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