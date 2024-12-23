Курс валют в Украине: доллар быстро дорожает, а украинцы покупают евро – стоит ли это делать

Доллар в Украине начал быстро дорожать – шаткое равновесие, которое длительное время поддерживал Нацбанк, нарушилось.

Куда пойдет курс в последнюю неделю декабря, возможна ли до Нового года стабилизация, или подешевение американской валюты, что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю от 23 до 29 декабря

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Понедельник 16 декабря неприятно поразил тех, кто отложил на покупку валюты: теперь за один доллар наличными пришлось платить в среднем 42 грн и 3 коп. или на 10 коп. больше, чем к выходным. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, со вторника по четверг, это 17-19 декабря, доллар еще подорожал: в среднем до 42,20 грн в продаже (+17 коп.) и до 41,67 грн в покупке (+20 коп.). На воскресенье, 22 декабря, курс снова повысился до 42,22 грн. доллар в продаже (+35 коп. за неделю) и до 41,68 в покупке (+36 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 42,35 грн (+25 коп. за неделю), самая низкая – 42,02 грн/доллар (+28 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,95 грн (+28 коп.).

Курс наличного евро менялся по другому сценарию: с понедельника по среду (16-18 декабря) – рост в продаже и покупке в соответствии с 44,41 (+17 коп.) и 43,79 (+23 коп.) грн/евро, с четверга по воскресенье (19-22 декабря) – снижение до 44,17 (-24 коп.) и 43,46 (-23 коп.) грн/евро. То есть в итоге за неделю евровалюта даже подешевела на 10 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, ситуация была разная. В продаже доллар медленно дорожал, средний курс за пять дней вырос на 20 коп., с 41,90 до 42,10 грн/доллар. Настоящая курсовая лихорадка: то рост до 42,10, то падение до 41,80 грн/доллар. за неделю), средний курс покупки – 42,00 грн/доллар (-2 коп. за неделю).

Курс евро после трехдневной стабильности на уровне 44,35 грн/евро в продаже и 42,10-42,15 в покупке вдруг обвалился в четверг до 44,08 и 43,85 грн/евро соответственно. К концу недели курс продажи вырос до 44,50 грн/евро (+15 коп. за неделю), курс покупки – до 44,15 (+20 коп. за неделю).

Нацбанк в течение недели заметно девальвировал гривну, курс доллара вырос на 32 коп., до 41,93 грн/доллар, четыре дня подряд каждый день были установлены новые рекорды обесценивания национальной валюты.

На понедельник, 23 декабря, регулятор все же укрепил гривну на 5 копеек до 41,88 грн/доллар (+27 коп. за неделю).

Евро дорожал с понедельника по четверг (16-19 декабря), курс достиг 43,96 грн/евро. евро. То есть за неделю евро подешевел на 23 коп.

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,05 до 1,04 доллара за евро.

Эксперты объясняют такие колебания курса евро изменением его котировок на международных рынках.

Андрей Шевчишин говорит, что на украинском финансовом рынке действовали несколько разнонаправленных факторов, которые в конце концов сформировали текущий курс доллара, но дальше регулятор его не пустил.

Андрей Забловский добавил, что курс на наличном рынке вырос меньше, чем ожидалось.

"На межбанке была успешная попытка тестирования нового уровня курса – 42 грн/доллар. Но спрэд, то есть разница в курсах между безналичным и наличным рынками уменьшился почти вдвое, до 20-25 коп. за счет снижения спроса на наличную валюту как среди населения, так и и у предпринимателей", – объяснил эксперт.

Чего ждать от курса валют

Прогнозы экспертов разнятся.

По мнению Андрея Забловского, на неделе с 23 по 29 декабря курс наличного доллара стабилизируется на достигнутом уровне свыше 42 грн/доллар в связи с Рождеством и Новым годом.

"Ситуация традиционная: на конец года растет спрос на гривну для выплаты налогов и других выплат — премий, дивидендов и т.д., поэтому не стоит ожидать, что спрос на доллар увеличится, скорее наоборот", — аргументировал Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин говорит, что неделя будет непростой.

"Возможны значительные колебания курса выше 42 грн/доллар из-за того, что Рождество (25 декабря) за границей – выходной день, и банковские операции с валютой будут ограничены. Межбанковский рынок в Украине пересечет отметку в 42 грн/доллар в продаже, регулятор, считаю, не будет этому мешать", – оценил ситуацию эксперт.

Олег Пендзин подчеркнул: многое будет зависеть от того, какой официальный курс гривны к доллару установит Национальный банк.

"Вероятнее всего, что девальвация гривны продолжится, и курс НБУ в ближайшие дни пересечет отметку 42 гривны за доллар. То есть средний наличный курс будет на уровне 42,25-42,40 грн/доллар", — конкретизировал Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты отмечают, что украинцы увеличили продажу наличной валюты, потому что курс выгоден. На период праздников этот тренд усилится. Обмен долларов на гривны можно производить, например, для покупки гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), открытия гривневых депозитов или за условия крайней необходимости.

Олег Пендзин подчеркнул, что финансовая ситуация в Украине пока способствует зарабатыванию доходов на гривневых инструментах – это депозиты и ОВГЗ.

"Пока можно уверенно делать прогнозы на три месяца вперед, – говорит эксперт. – Считаю, что к концу текущего года официальный курс доллара достигнет запланированных 42 грн и даже больше. Это, очевидно, повысит курсы безналичного и наличного доллара, но не настолько, чтобы валюта стала выгоднее даже гривневых депозитов сроком действия три месяца, не говоря уже об ОВГЗ. Но люди, уже имеющие валютные сбережения, пусть их хранят".

Андрей Шевчишин указал на интересную альтернативу: что лучше – высокодоходные ОВГЗ, банковские депозиты, физически находящиеся вне контроля собственника, или наличная валюта, которая приносит доход только за счет роста ее курса по отношению к гривне, но при этом доступна в любой момент.

"В условиях войны доступ к своим средствам в режиме 24/7 тоже имеет большое значение, – считает Андрей Шевчишин. – Действительно, сейчас на долларах "под матрасом" заработать что-то существенное нереально. Они лишь сохраняют средства от полной потери в случае непредвиденной ситуации. Поэтому покупка сейчас наличных долларов или евро тоже имеет смысл.

Андрей Забловский сообщил, что соотечественники постепенно переходят с доллара в евро. По данным Нацбанка, часть валютных депозитов в евро увеличилась за пять лет с 16% до 25%.

"Пока это имело заметный тренд, и он есть, за текущий год банковская статистика также показывает сокращение вкладов в долларах и незначительный рост депозитов в евро, – анализирует Андрей Забловский. – Сложно прогнозировать, выгоднее ли сейчас покупать не дорожающий доллар, а евро, который дешевеет, однако впоследствии может снова пойти вверх. сбережений: 40% – гривна, по 30% доллар и евро".

Для имеющих значительные средства эксперт предлагает также инвестиции в банковские металлы (золотые и серебряные слитки) и криптовалюту.

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