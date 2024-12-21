Курс валют на 23 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 23 декабря. Стоимость доллара, евро и злотого снизилась после выходных.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,87 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,51 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,20 (-5 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, вырастет ли в Украине курс доллара до 42 грн. По его словам, в последнюю неделю 2024 года не стоит ожидать чрезвычайных событий на валютном рынке, потому что для этого отсутствуют основания.

Читайте также: