Курс валют на 23 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк обновил официальный курс валют.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 23 декабря. Стоимость доллара, евро и злотого снизилась после выходных.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,87 (-5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,51 (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,20 (-5 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, вырастет ли в Украине курс доллара до 42 грн. По его словам, в последнюю неделю 2024 года не стоит ожидать чрезвычайных событий на валютном рынке, потому что для этого отсутствуют основания.