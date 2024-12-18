Ждать ли украинцам новых налогов в 2025 году: Гетманцев рассказал

Решение о повышении налогов задним числом в декабре было результатом обстоятельств военного времени.

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснил, что решение о повышении налогов "задним числом" было вынужденным и обоснованным, хотя не идеальным.

В интервью "Суспільному" он также заверил, что в 2025 году новые налоговые изменения не предусматриваются, если не возникнет критической потребности.

“На 2025 год Украина полностью обеспечена в части бюджетных поступлений. Те 140 миллиардов гривен, которые мы получаем благодаря уже принятому закону, они уже сочтены в бюджете на следующий год, поэтому мы не видим никаких рисков в развитии базового сценария. Но можем иметь пессимистический сценарий — это если на фронте будет негативное развитие событий и понадобятся дополнительные поступления, то не исключаются те или иные решения", — отметил Гетманцев.

По словам главы комитета, решение о повышении налогов задним числом явилось результатом обстоятельств военного времени.

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“Это было вынужденное решение. Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант. Для граждан с 1 декабря, а для ФЛП с 1 января 2025 года", — подытожил Гетманцев.

Напомним, Зеленский 28 ноября подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов и военном сборе. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев от 1,5% до 5% этого и 2025 года.

Ожидается, что в 2025 году благодаря повышению налогов доходы годбюджета увеличатся на 141 млрд гривен. Повышение ставки военного сбора от 1,5 до 5% даст 107,7 млрд гривен.