Ждать ли украинцам новых налогов в 2025 году: Гетманцев рассказал

Решение о повышении налогов задним числом в декабре было результатом обстоятельств военного времени.
Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснил, что решение о повышении налогов "задним числом" было вынужденным и обоснованным, хотя не идеальным.
В интервью "Суспільному" он также заверил, что в 2025 году новые налоговые изменения не предусматриваются, если не возникнет критической потребности.
“На 2025 год Украина полностью обеспечена в части бюджетных поступлений. Те 140 миллиардов гривен, которые мы получаем благодаря уже принятому закону, они уже сочтены в бюджете на следующий год, поэтому мы не видим никаких рисков в развитии базового сценария. Но можем иметь пессимистический сценарий — это если на фронте будет негативное развитие событий и понадобятся дополнительные поступления, то не исключаются те или иные решения", — отметил Гетманцев.
По словам главы комитета, решение о повышении налогов задним числом явилось результатом обстоятельств военного времени.
“Это было вынужденное решение. Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант. Для граждан с 1 декабря, а для ФЛП с 1 января 2025 года", — подытожил Гетманцев.
Напомним, Зеленский 28 ноября подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов и военном сборе. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев от 1,5% до 5% этого и 2025 года.
Ожидается, что в 2025 году благодаря повышению налогов доходы годбюджета увеличатся на 141 млрд гривен. Повышение ставки военного сбора от 1,5 до 5% даст 107,7 млрд гривен.
Читайте также: