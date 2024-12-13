В Украине могут прекратить выплаты пенсий: кто останется без денег

Украинцы могут остаться без пенсий, говорят, что выплаты могут прекратить по решению территориальных органов Пенсионного фонда (ПФУ) или по решению суда. Впрочем, не все так страшно, ведь изменения коснутся только определенной категории людей. Кто под угрозой – читайте дальше в эксклюзиве ТСН.ua.

Кто останется без пенсии

В Украине всем пожилым людям выплачивается пенсионное обеспечение. Впрочем, в некоторых случаях эта выплата может прекратиться.

Основанием для прекращения выплат может стать:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

непрохождение физической идентификации;

проживание пенсионера за границей;

соответствующее заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсионер умер, признанный безвести отсутствующим или объявленный умершим в установленном законом порядке;

пенсионер не получает назначенную пенсию в течение 6 месяцев подряд;

другие предусмотренные законодательством случаи.

Также читайте Уменьшатся ли декабрьские пенсии украинцев: что известно

В ПФУ подчеркивают, что для возобновления выплаты лицо должно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность.

Что будет с пенсиями в 2025 году

В последнее время в сети появилось немало страшилок типа "в следующем году с пенсиями будет тяжело" или совсем пессимистические — "денег нет". Однако недавно президент Владимир Зеленский успокоил украинцев.

Он заверил, что средства для выплат в Украине есть. Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.

Индексация пенсий

Примечательно, что индексация пенсий в 2025 году все-таки будет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии в Украине могут повыситься в марте примерно на 10-12%.

Однако даже если пенсии в следующем году повысят, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь если сейчас размер выплат на уровне 3000 гривен, индексация на 12% будет ощущаться слабо.

У кого могут забрать пенсию

В то же время в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли идентификацию. То есть "Ощадбанк" обяжут перечислять остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, открытых в этом банке, обратно в ПФУ.

Также читайте В Украине пенсионерам будут ежемесячно доплачивать 2361 грн: кто получит выплаты

Помимо этого, пенсионеры, которые находятся за границей, могут в ноябре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию. Выплата пенсии таким пенсионерам будет производиться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации.

Напомним, что следующая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года. Предварительно, повышение пенсий будет составлять от 10 до 17%.

Трудовой стаж для выхода на пенсию

Требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 2025 году также возрастут. Если вы захотите выйти на пенсию в 60 лет, ваш трудовой стаж должен быть минимум 32 года; в 63 года – от 22 до 32 лет стажа; в 65 лет – минимум 22 года стажа.

Чем позже пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше размер денежной помощи. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.

Пенсионная реформа

В следующем году украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и увеличение размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательстве.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.

Также читайте Цифра впечатляет: какой размер самой большой пенсии в Украине

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого и стажа ЕСВ", — отметила Жолнович, добавив, что большие пенсии урезать не будут.

Министр также анонсировала пенсионную реформу, которую сначала должна принять Верховная Рада. Старт пенсионной реформы может состояться уже в следующем году, что отмечено в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2025 год".

В пункте 31 этого законопроекта Кабинету министров Украины поручается "осуществить меры по введению от 1 июля 2025 года пенсионной реформы". В правительстве и парламенте давно говорят о необходимости введения накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей в Украине солидарной.

В частности, предлагается часть единого социального взноса (ЕСВ), которую платят работодатели (22% от зарплаты), направлять на накопительный счет работника и дополнять этот счет добровольными взносами и взносами от государства. Однако есть и другие варианты.

Накопительная пенсионная система

В Верховной Раде еще в апреле 2023 года был зарегистрирован законопроект № 9212 "О накопительном пенсионном обеспечении" от большой группы депутатов. Но через год – в апреле 2024 года он не набрал в парламенте достаточного количества голосов и был возвращен на доработку. Соответственно, если этот законопроект доработают и повторно будут внесены на рассмотрение парламента, то он будет существенно изменен.

Согласно первой редакции, которая сейчас находится на сайте Верховной Рады, предлагается работодателям перечислять часть средств ЕСВ работников, еще не достигших возраста 55 лет, на их накопительные счета в такой пропорции:

в 1-й год — 1% (из 22% ЕСВ);

во 2-й год — 1,5%;

в 3-й год – 2%.

Эти деньги становятся собственностью лица на имя которого открыт накопительный счет, а наследники смогут их получить, если человек умрет преждевременно. При этом предполагается, что накопительные счета "на паритетной основе" в первые три года будет также пополнять государство — до 3% от размера средней зарплаты. В законопроекте также предусмотрено, что в первый год существования такой системы государство потратит на это около 31 млрд грн.

Сотрудник также сможет прилагать дополнительные собственные деньги на накопительные счета, чтобы его будущая пенсия была выше. А накопленные на счетах средства планируют инвестировать, чтобы они увеличивались и таким образом перекрывали темпы инфляции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцам прекратят выплату пенсий?! Кого именно коснутся изменения?

Читайте также: