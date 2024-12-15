В Украине значительно подорожала коммуналка: за что придется платить больше

В Украине за год значительно возросли тарифы на некоторые коммунальные услуги. В целом с ноября 2023 по октябрь 2024 — тарифы выросли в целом на 18,7%.

Об этом говорится в сообщении Госстата, передает Oboz.ua.

Сообщается, что электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, в то время как цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,4%;

уборка мусора – на 6,8%;

содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

В то же время, за это время не выросли тарифы на водоснабжение, природный газ, горячую воду отопления и канализацию.

Напомним, ранее сообщалось, что повышение цены на энергоносители не повлияет на цены для потребителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что нардеп сказал, когда ожидать роста тарифов на электроэнергию.

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