Запретили ли окончательно мобилизацию после 50 лет: в Верховной Раде объяснили

В Раде заверяют, что мужчин от 50 до 60 лет только если у них есть дефицитные специальности или на тыловые должности. В то же время, ранее в ТЦК уверяли, что запрета на призыв людей такого возраста до сих пор нет.

Мужчин от 50 до 60 лет будут мобилизовать в армию только в отдельных случаях.

Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский, передает 24 канал.

По его словам, мужчин от 50 до 60 лет будут мобилизовать только при двух условиях:

если у них есть дефицитные военно-учетные специальности;

если речь идет о тыловых подразделениях, например поварах, ремонтниках.

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Нардеп признал, что подразделения фактически отказываются брать военнообязанных в возрасте от 50 лет. Ведь в возрасте 50+ мало кто имеет достаточную физическую форму для выполнения боевых задач, особенно в пехоте.

"Если у них нет важной военно-учетной специальности, смысла в их мобилизации сейчас нет", – говорит Вениславский.

Он заверил на практике "количество таких мобилизованных минимально". Ведь подавляющее большинство военных подразделений являются штурмовыми, а после 50 лет "мало граждан пригодны для штурмовиков".

В то же время заметим, что на законодательном уровне не закреплен запрет на призыв людей такого возраста. Речь идет только о директиве Сухопутных войск.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командования Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

В Волынском ОТЦК подчеркнули, что запрета на призыв людей такого возраста до сих пор нет. Поэтому граждане старше 50 лет, не имеющие права на отсрочку, подлежат мобилизации на общих условиях.

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