Дмитрий Комаров впервые за длительное время вышел на связь и раскрыл, чем занимался

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров возвращается с новым сезоном документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку", премьера которого состоится уже вскоре на "1+1 Украина".

Самый опытный путешественник страны годами искал места силы в дальних и экзотических уголках мира – Непале, Китае, Японии, Латинской Америке и так далее – но самый мощный из них нашел дома – в Украине. Украинский народ показывает пример стойкости и силы духа всему миру и третий год успешно дает отпор российским войскам и стране, которая в 28 раз больше по площади.

Но что же делает украинцев сильными? Новая экспедиция "Мира наизнанку" посвящена поискам ответов на этот вопрос. В каждом эпизоде сезона зрителя ждет новое путешествие, в котором Дмитрий Комаров будет исследовать определенный источник силы, предлагая украинцам новый взгляд на самих себя и свою землю.

Дмитрий Комаров в проекте "Мир наизнанку" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я всегда, когда путешествовал по миру, знакомил иностранцев с украинской культурой. И в Африке, и в Азии, и в Америке все всегда удивлялись и интересовались. Но по-настоящему Украина удивила весь мир в 2022 году. И продолжает удивлять уже третий год! Война открыла украинцев по-новому – в первую очередь, для самих себя. Мы сами себя удивили. Откуда в наших людях такая сила? Этот вопрос стал основным в новом сезоне "Мира наизнанку". Мы начинаем большую экспедицию в поисках сил украинцев. От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и воде. Этот сезон точно придаст вам оптимизм и неоднократно удивит", – комментирует Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров в проекте "Мир наизнанку" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

У зрителя будет уникальная возможность почувствовать себя первооткрывателем вместе с любимой телепрограммой. Ведь, как оказывается, на карте Украины до сих пор есть "белые пятна"! К примеру, Дмитрий Комаров и команда проекта впервые определят самый высокогорный населенный пункт Украины. А еще – отважатся на опасную и сверхважную экспедицию на остров Змеиный, попадут на свадьбу в закрытое сообщество людей, чьи верования иногда пугают, узнают секреты силы стальных людей и настоящих украинских золотоискателей.

Будут и рискованные спуски в пещеру, и экзотические обряды, и невероятные приключения и, конечно, истории людей, которые являются примером силы для других – все, за что так любят "Мир наизнанку" зрители.

Дмитрий Комаров в проекте "Мир наизнанку" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Что делает украинцев сильными? Смотрите в новом сезоне "Мира наизнанку. Украина" уже совсем скоро на "1+1 Украина".

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