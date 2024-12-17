Путін заплатив Кім Чен Ину за зброю та солдатів – NYT дізналася суму

Оплата здійснювалась як готівкою, так і бартером – нафтою та продовольством.

Росія витратила до $6 мільярдів на постачання зброї та відправлення північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані сеульського Інституту іноземних досліджень Хангук.

За оцінками аналітиків, вартість озброєнь, поставлених КНДР до Росії, коливається від $1,72 млрд до $5,5 млрд. Оплата здійснювалася як готівкою, так і бартером – нафтою та продовольством.

Крім зброї, Пхеньян отримує оплату за відправлення солдатів. За даними дослідження, навіть за мінімальних розрахунків Кім Чен Ин може заробляти від $143 млн до $572 млн щороку за участь від 5000 до 20000 північнокорейських військових у бойових діях на боці Росії.

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Західні та українські розвідки вказують, що до Курської області вже прибуло близько 11 тисяч північнокорейських солдатів. Це означає, що Кім Чен Ин отримав близько $315 млн за перший контингент військ.

Раніше стало відомо, що Росія планує передати Північній Кореї винищувачі МиГ-29 і Су-27 в обмін на солдатів, яких КНДР надасть для підтримки російських сил у зоні бойових дій.