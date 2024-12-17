Донька Ігоря Суркіса народила футболісту "Динамо" сина

У родині Крістіана Біловара та його дружини Яни сталося поповнення.

Захисник "Динамо" Крістіан Біловар та його дружина Яна, донька президента київського клубу Ігоря Суркіса, стали батьками.

Як повідомляється на офіційній сторінці "Динамо" в соцмережах, кохана 23-річного футболіста народила сина, якого назвали Олександром.

"Вітаємо Крістіана Біловара та Яну Суркіс з народженням сина. Радісна подія відбулася в родині гравця київського "Динамо" Крістіана Біловара та його дружини Яни. Сьогодні, у день свого народження, Яна народила сина, якого назвали Олександр.

Окремі сердечні вітання президенту нашого клубу Ігорю Суркісу, який віднині буде нести почесну місію люблячого та дбайливого дідуся. Вітаємо родину Суркісів-Біловарів із цим моментом справжнього щастя у складний для всіх українців час. Щиро бажаємо батькам та малюку здоров'я, витримки та миру у нашій країні.

Нехай малюк зростає здоровим, сильним, щасливим, дарує батькам безліч позитивних емоцій, а у вашій родині завжди панує любов, гармонія та тепло", – йдеться у привітанні від київського клубу.

Крістіан Біловар та Яна Суркіс / Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Крістіан Біловар та Яна Суркіс / Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Крістіан Біловар та Яна Суркіс / Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здолало "Верес" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Київський клуб вирушив на зимову паузу в статусі лідера чемпіонату України з футболу.

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