Ворог на Харківщині перейшов на снаряди КНДР, якість яких викликає питання

Північнокорейські боєприпаси дуже часто розриваються в каналі ствола або після того, як відбувається постріл гармати.

На Харківському напрямку ворог почав активніше використовувати снаряди північнокорейського виробництва, але вони не якісні.

Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

"Якість цих боєприпасів не є відмінною. В першу чергу, страждає точність. По друге, такі боєприпаси дуже часто розриваються в каналі ствола або після того, як відбувається постріл гармати, на що противник дуже жаліється. Існує безліч повідомлень з радіоперехоплень, на яких супротивники жаліються на те, що вони масово втрачають свої артилерійські засоби", – розповідає військовий.

Проте, за словами Володимира Черняка, на інтенсивність бойових дій це дуже сильно не впливає, через те, що у противника запаси величезні такого типу озброєння.

Нагадаємо, що Росія через великі втрати на східних напрямках може залучити солдатів з КНДР для участі в бойових діях на сході України. Це може стосуватися як фронтових ділянок на сході України, так і інших напрямків, де потрібна додаткова підтримка.