Війні скоро кінець?: екстрасенска зробила передбачення

Закінчення бойових дій в Україні! Екстрасенс передбачила, що Дональд Трамп може покласти край війні. Карти говорять, що діяти він буде дуже жорстко.

У який спосіб новообраний президент США хоче закінчити війну, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UА.

Хитрий план Трампа

Екстрасенска й тарологиня Відаюча Ма Ірина вважає, що Дональд Трамп має хитрий план щодо закінчення війни в Україні. Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

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"Він хоче перемоги і щоб усе було так, як він обіцяв – спонтанно. Але він розуміє, що те, що він сказав – усе відтягується. Що так, як він сказав, що завершить все за кілька днів – такого не буде. Він думає про ресурси, які лежать у нашій землі. Він розуміє, що війна повинна закінчуватися і ці ресурси мають бути виграні."

Відаюча Ма зазначила, що Трамп дійсно планує закінчити війну в Україні.

"Йдуть кулуарні перемовини, про які ми, ймовірно, не дізнаємося. І ці перемовини про документи, про права, які Трамп буде підписувати. Трамп хоче вийти переможцем у цій війні і робитиме все, щоб він став героєм. Шанс у нього є і він має хитрий план. Це дуже хитрий план, щоб і нашим, і вашим."

Росія готується вдарити “Орешніком” по Україні / Фото: ТСН.ua

Ультиматум для Путіна

А ще Відаюча Ма передбачила те, що новообраний президент США Дональд Трамп може змусити російського диктатора Путіна закінчити війну в Україні.

"Карти говорять, що діяти він буде дуже жорстко. Він старатиметься жорстко закінчити цю війну. Так, як планується, що він "вась-вась" і все — так не буде. Це якісь дуже категоричні речі. Можливо, дадуть нову зброю, щоб уразити Росію. Або буде висунутий ультиматум. Я бачу, що Трамп і Путін можуть дуже сильно посваритись, бо кожен відстоюватиме своє. Вони висуватимуть ультиматуми і це зачепить їхні почуття"

Екстрасенска зазначила, що і у Путіна, і у Трампа є свої плани на Україну. Водночас, за її словами, новообраний президент США готовий домовлятись з Росією щодо закінчення війни в Україні. Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

"Він уже розуміє, що нема сенсу продовжувати цю війну. Він розуміє, що це нерозумно та негуманно. Він розуміє, що в РФ не настільки багато ресурсів, як вона про це заявляє. А тому він готовий піти з РФ на домовленості і "виїхати на коні". У нього є план, щоб домовитись з РФ. Він розуміє, що швидко це не станеться, але він готовий до цього йти. Випадає карта, що нібито "Путін — це його давній друг.”

Відаюча Ма зазначила, що "Трамп може захотіти нажитись на Росії".

"Для нього ця країна — це країна ресурсів і на ній можна нажитись. Він розуміє, що РФ у жалюгідному стані", — каже тарологиня.

Вона зазначила, що "Трамп не вважає РФ агресором, а вважає, що ця країна потрапила у скрутне становище і могла б усе зробити по-іншому". Проте тарологиня переконана, що Трамп не піде на поступки Путіну.

Домовленостям бути?

Раніше відаюча Ма Ірина вже називала подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Тоді також йшлося про домовленості.

Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятись, але водночас він шукає вигоду для себе.

Ірина зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги ЗСУ на фр онті.

Тарологиня підкреслила, що "відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід". Однак, цей вихід не буде комфортним ні для України, ні для Росії.

Прогноз Алакха Ніранжана

У свою чергу Астролог Алакх Ніранжан зробив передбачення, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії.

Про те, що Україна не вийде на кордони 91 року говорила і переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова. Вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Проте тарологиня зазначила, що це "лише ситуація станом на сьогодні і це не означає, що Україна їх собі не поверне у майбутньому".

Путін не зупинеться на захоплених територіях / Колаж ТСН.ua

Нові загрози для України

Водночас Яна Пасинкова шокувала ще одним передбаченням.

Вона вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається. Проте там "може змінитись важлива людина". Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Примітно, що Яна Пасинкова також розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії.

Мольфари про кінець війни

Більшість мольфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона ствердно каже – переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і мольфар Василь.

Та все ж, нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, боєць "Азову" відверто розповів про закінчення війни, заявивши, що "перемоги уже не буде".

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