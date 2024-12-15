Войне скоро конец?: экстрасенс сделала предсказание

Окончание боевых действий в Украине! Экстрасенс предусмотрела, что Дональд Трамп может положить конец войне.

Как новоизбранный президент США хочет закончить войну, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UА.

Хитрый план Трампа

Экстрасенс и тарологиня Известная Ма Ирина считает, что у Дональда Трампа есть хитрый план по окончании войны в Украине. Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ЕСТЬ ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ПЛАН": кто закончит войну в Украине?!

"Он хочет победы и чтобы все было так, как он обещал – спонтанно. Но он понимает, что то, что он сказал – все оттягивается. Что да, как он сказал, что завершит все через несколько дней – такого не будет. Он думает о ресурсах, лежащих в нашей земле. Он понимает, что война должна заканчиваться и эти ресурсы должны быть выиграны.

Знающая Ма отметила, что Трамп действительно планирует закончить войну в Украине.

"Идут кулуарные переговоры, о которых мы, вероятно, не узнаем. И эти переговоры о документах, о правах, которые Трамп будет подписывать. Трамп хочет выйти победителем в этой войне и будет делать все, чтобы он стал героем. Шанс у него есть и он имеет хитрый план. Это очень хитрый план, чтобы и нашим, и вашим.

Россия готовится ударить "Орешником" по Украине / Фото: ТСН.ua

Ультиматум для Путина

А еще Видавшая Ма предусмотрела, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может заставить российского диктатора Путина закончить войну в Украине.

"Карты говорят, что действовать он будет очень жестко. Он будет стараться жестко закончить эту войну. Так, как планируется, что он "вась-вась" и все — так не будет. Это какие-то очень категоричные вещи. Возможно, дадут новое оружие, чтобы поразить Россию или будет выдвинут ультиматум. Я вижу, что Трамп и Путин могут очень сильно поссориться, потому что каждый отстаивать свое. Они будут выдвигать ультиматумы и это затронет их чувства"

Экстрасенска отметила, что и у Путина, и у Трампа есть свои планы на Украину. По ее словам, новоизбранный президент США готов договариваться с Россией по окончании войны в Украине.

"Он уже понимает, что нет смысла продолжать эту войну. Он понимает, что это глупо и негуманно. Он понимает, что у РФ не столь много ресурсов, как она об этом заявляет. А потому он готов уйти из РФ на договоренности и "уехать" на коне". У него есть план, чтобы договориться с РФ. Он понимает, что скоро это не произойдет, но он готов к этому идти. Выпадает карта, что якобы "Путин — это его старый друг."

Знающая Ма отметила, что "Трамп может захотеть нажиться на России".

"Для него эта страна — это страна ресурсов и на ней можно нажиться. Он понимает, что РФ в плачевном состоянии", — говорит тарологиня.

Она отметила, что "Трамп не считает РФ агрессором, а считает, что эта страна попала в затруднительное положение и могла бы сделать все по-другому" Однако тарологиня убеждена, что Трамп не пойдет на уступки Путину.

Договоренностям быть?

Ранее известные Ма Ирина уже называла событие , после которого может закончиться война в Украине.

Более того , тарологиня считает, что Путин готов договариваться, но в то же время он ищет выгоду для себя.

Ирина отметила, что стимулировать Путина к переговорам смогут победы ВСУ на фронте.

Тарологиня подчеркнула, что "пройдет какой-то процесс, кто-то соберется и они найдут очень интересный выход". Однако этот выход не будет комфортным ни для Украины, ни для России.

Прогноз Алакха Ниранжана

В свою очередь, Астролог Алакх Ниранжан сделал предсказание, что даже после окончания войны две области определенное время будут в составе России.

О том, что Украина не выйдет на границы 91 года, говорила и победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова. Она отметила, что два региона не вернутся в состав нашего государства.

Однако тарологиня отметила, что это "только ситуация по состоянию на сегодняшний день и это не означает, что Украина их себе не вернет в будущем".

Путин не остановится на захваченных территориях/Коллаж ТСН.ua

Новые угрозы для Украины

В то же время Яна Пасынкова шокировала еще одним предвидением.

Она считает, что угроза со стороны Беларуси до сих пор остается. Однако там "может измениться важный человек".

Примечательно, что Яна Пасинкова также рассказала, что до мая 2025 года война все еще будет продолжаться.

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала любопытное предсказание и о ядерном оружии в России.

Мольфары о конце войны

Большинство мольфаров также предвещают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения Независимости. украинским флагом. О победе Украины говорит и мольфар Василий.

И все же, напомним: астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, боец "Азова" откровенно рассказал об окончании войны, заявив, что "победы уже не будет".

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